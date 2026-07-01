Зеленський підтвердив удари по НПЗ в Уфі та об’єкту ВПК у Пензенській області

Українські далекобійні удари вдруге дісталися нафтопереробного заводу в Уфі — одного з найбільших російських виробників мастил. Також українська зброя уразила стратегічний об’єкт російського військово-промислового комплексу в Пензенському регіоні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, удар по НПЗ в Уфі став черговою “санкційною відповіддю” України на затягування Росією війни.

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“Уже вдруге наші санкційні відповіді на затягування Росією війни дісталися до нафтопереробного заводу в Уфі – одного з найбільших російських виробників мастил”, — заявив Зеленський.

Президент уточнив, що відстань до цього об’єкта становить понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, у Пензенському регіоні українська зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК. За словами Зеленського, він займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке російські війська застосовують для ударів по українських містах і громадах.

Відстань до цієї цілі — близько 600 кілометрів від лінії фронту.

Зеленський наголосив, що Україна щодня виконує план застосування далекобійних “санкцій” проти Росії.

“Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну”, — заявив президент.

Він також подякував українським воїнам, які забезпечують далекобійну влучність України.