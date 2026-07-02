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        У Києві під удар потрапило місце, де перебували співробітники Європарламенту

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 13:54
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        Місце перебування співробітників Європарламенту в Києві було уражене під час масованої атаки РФ / Фото: x.com/EP_Presiden
        Місце перебування співробітників Європарламенту в Києві було уражене під час масованої атаки РФ / Фото: x.com/EP_Presiden

        Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола відреагувала на масовану російську атаку на Київ та інші українські міста. Вона повідомила, що місце, де перебували співробітники Європарламенту в Україні, було уражене.

        Про це Мецола написала у соцмережі X.

        “Ще одна жахлива ніч у Києві та інших українських містах після минулої нічної масованої російської ракетної та дронової атаки”, — заявила президентка Європарламенту.

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        За словами Мецоли, вона відчуває полегшення, що співробітники Європарламенту, які перебували в Україні, залишилися в безпеці після того, як місце їхнього перебування було уражене.

        Президентка Європарламенту також висловила співчуття всім, хто втратив близьких унаслідок російської атаки.

        “Мої думки з усіма, хто втратив близьких, з тими, хто був поранений, і з кожним, хто знову був змушений провести ніч під атакою”, — написала Мецола.

        У ніч проти 2 липня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ.

        За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 18 людей. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами ще шукають людей.


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