У Києві під удар потрапило місце, де перебували співробітники Європарламенту

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола відреагувала на масовану російську атаку на Київ та інші українські міста. Вона повідомила, що місце, де перебували співробітники Європарламенту в Україні, було уражене.

Про це Мецола написала у соцмережі X.

“Ще одна жахлива ніч у Києві та інших українських містах після минулої нічної масованої російської ракетної та дронової атаки”, — заявила президентка Європарламенту.

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За словами Мецоли, вона відчуває полегшення, що співробітники Європарламенту, які перебували в Україні, залишилися в безпеці після того, як місце їхнього перебування було уражене.

Президентка Європарламенту також висловила співчуття всім, хто втратив близьких унаслідок російської атаки.

“Мої думки з усіма, хто втратив близьких, з тими, хто був поранений, і з кожним, хто знову був змушений провести ніч під атакою”, — написала Мецола.

У ніч проти 2 липня Росія завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ.

За останніми даними, у столиці загинули щонайменше 18 людей. На місцях ударів тривають аварійно-рятувальні роботи, під завалами ще шукають людей.