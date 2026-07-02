Google зазнав поразки у справі про зловживання домінуванням Android

Google програв багаторічну судову боротьбу проти антимонопольного штрафу Європейського Союзу на 4,1 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg.

Європейський суд справедливості постановив, що попереднє рішення на користь Єврокомісії має залишитися чинним. Рішення є юридично обов’язковим і стало важливою перемогою для регулятора в Брюсселі.

Суд відхилив апеляцію Google та її материнської компанії Alphabet проти рішення Загального суду ЄС. Таким чином було підтверджено покарання за зловживання домінуючим становищем Google Search у контексті операційної системи Android.

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Справа стосувалася бізнес-моделі Android, за якої Google надавала безкоштовне програмне забезпечення в обмін на умови для виробників мобільних телефонів. Саме ці контракти стали підставою для претензій Єврокомісії у 2018 році.

Регулятор звинуватив Google у трьох видах незаконної поведінки, які допомагали зміцнювати домінування пошукової системи компанії.

За версією Єврокомісії, Google незаконно змушувала виробників смартфонів попередньо встановлювати застосунок Google Search і браузер Chrome як умову ліцензування Play Store.

Також ЄС заявив, що Google здійснювала платежі деяким великим виробникам і операторам за умови ексклюзивного попереднього встановлення Google Search.

Крім того, компанію звинуватили в тому, що вона перешкоджала виробникам, які хотіли попередньо встановлювати застосунки, використовувати альтернативні версії Android, не схвалені Google.

У Google заявили, що рішення “не визнає значних інвестицій” компанії в те, щоб Android залишався відкритим, сумісним і безкоштовним. Компанія також наголосила, що змінила свої угоди ще у 2018 році для виконання первинного рішення.

Група FairSearch, яка подала скаргу до Єврокомісії у 2013 році, назвала вердикт важливою перемогою у найвищому суді Європи проти антиконкурентної поведінки Google на мобільних ринках.

У 2022 році Загальний суд ЄС підтримав більшість аргументів Єврокомісії, але зменшив штраф із 4,3 млрд євро, визнавши, що регулятори не надали достатньо доказів щодо окремих порушень.