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        Через нічну атаку РФ видавництво BookChef втратило близько 800 тисяч книг

        Віктор Алєксєєв
        2 Липня 2026 15:45
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        BookChef втратив близько 800 тисяч книг через російську атаку / Фото: Facebook BookChef
        BookChef втратив близько 800 тисяч книг через російську атаку / Фото: Facebook BookChef

        Київське видавництво BookChef повідомило про втрату більшості накладу внаслідок нічної російської атаки.

        За даними видавництва, було зруйновано центральний склад його логістичного партнера Denka Logistics, де зберігалися книги BookChef.

        У видавництві заявили, що втрачено близько 800 тисяч книг. Йдеться про видання, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери та логісти.

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        Водночас у BookChef наголосили, що всі працівники залишилися живі.

        Через наслідки атаки видавництво тимчасово призупиняє всі акції з магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

        “Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику”, — заявив CEO компанії BookChef Олександр Кірпічов.

        У видавництві зазначили, що продовжують працювати, видавати нові книжки, інвестувати в українське книговидання та підтримувати економіку.

        BookChef закликав читачів підтримати видавництво купівлею книг. За словами компанії, кожне замовлення стане внеском у відновлення накладів. Інтернет-магазин працює у звичному режимі.


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