Коригував удари по Сумщині та вигадав історію про полон: завербований ФСБ ексчиновник отримав вирок

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього заступника голови громади на Сумщині, якого визнали винним у державній зраді. Після зустрічі з куратором ФСБ у Росії агент збирав дані про українські військові підрозділи та передавав їх спецслужбам РФ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, колишнього заступника голови місцевої громади російські спецслужби завербували ще до початку повномасштабного вторгнення.

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На початку повномасштабного вторгнення посадовець виїхав до Росії через російський блокпост, де зустрівся зі своїм куратором від ФСБ. Під час зустрічі він отримав інструктаж і завдання збирати координати розташування українських військ для подальших авіаційних та артилерійських ударів.

Через кілька днів чоловік повернувся на Сумщину. Свою відсутність він пояснював тим, що нібито перебував у полоні на території країни-агресора.

Після повернення в Україну він звільнився з посади заступника голови громади та влаштувався на роботу в місцеве агропідприємство.

За версією слідства, під виглядом робочих поїздок чоловік збирав інформацію про місця дислокації Сил оборони на північно-східному напрямку.

У листопаді 2023 року співробітники СБУ затримали його під час спроби передати ФСБ агентурний звіт із геолокаціями підрозділів українських військових.

Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідувальної інформації та зв’язку з куратором російської спецслужби.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.