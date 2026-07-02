Доцент академії Міноборони “зливав” ворогу розробки дронів

СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який шпигував для РФ в одній із провідних академій Міноборони України. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, “кротом” російської спецслужби виявився доцент наукового центру.

На замовлення ГРУ РФ він копіював і пересилав своєму куратору проєктну документацію про новітні ударні дрони Сил оборони.

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Також посадовець безпідставно визнавав неперспективними розробки українських виробників озброєння, які проходили експертну оцінку тактико-технічних характеристик.

Для цього він готував “негативні” висновки на тестові проєкти безпілотних і роботизованих систем, які нібито не були придатні до використання в бойових умовах.

У СБУ заявили, що військова контррозвідка документувала кожен крок фігуранта. Завдяки діям на випередження спецслужба використала “крота” для дезінформування ворога та запобігла передачі Росії секретних розробок української оборонної промисловості.

На фінальному етапі спецоперації співробітники СБУ затримали агента “на гарячому” в його робочому кабінеті, коли він намагався відправити куратору з РФ нові документи.

За даними слідства, доцент був завербований російськими спецслужбами через знайомого з РФ. В обмін на виконання агентурних завдань він сподівався отримати “посаду” в окупаційній адміністрації РФ.

Під час обшуку в затриманого виявили два мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для законспірованого зв’язку з ГРУ РФ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими Управління СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.