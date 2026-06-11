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        У ЗСУ показали удари по мосту та вантажівках з боєприпасами в Армянську

        Галина Шподарева
        11 Червня 2026 19:46
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        Удар по мосту в Армянську / Скриншот
        Удар по мосту в Армянську / Скриншот

        Українські військові оприлюднили кадри ударів по мосту в Армянську та вантажівках із боєприпасами й пальним поблизу нього. Після атаки важливий логістичний маршрут російських військ із тимчасово окупованого Криму був паралізований.

        Відео публікує підрозділ CODE 9.2.

        Серії ударів по Армянську було завдано в ніч проти 11 червня. Також в районі мосту було уражено вантажівки з боєкомплектом і пальним. За даними військових, поблизу об’єкта перебувало до 50 вантажівок, які готувалися до відправлення на Гуляйпільський напрямок. Удари були спрямовані на порушення логістики 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад РФ.

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        По мосту били засобами FirePoint і він більше не потребує повторного ураження.

        “Цілих мостів для ворожої логістики з т.о. Криму не залишилося”, — йдеться у повідомленні.

        Операцію провели спільно мультидоменний центр “Фаланга” 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-й окремий штурмовий полк “CODE 9.2” та Центр спеціальних операцій “Альфа” СБУ.


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