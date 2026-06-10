Нове влучання у Харкові: дрон вдарив по багатоповерхівці, є постраждалі

Російські війська продовжили масовану атаку безпілотниками на Харків. В Індустріальному районі дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа та є постраждалі.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові / Фото Суспільне Харків

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Терехова, влучання сталося в Індустріальному районі. Після удару загорілися перший та другий поверхи житлового будинку.

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Станом на 10:40 було відомо про трьох постраждалих.

Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали три жінки віком 23, 27 та 77 років. На місці працюють бригади екстреної медичної допомоги.

Згодом він додав, що ще одна людина постраждала через удар рф по Індустріальному району. 57-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали медичну допомогу на місці.

Загалом, за даними начальника ОВА, починаючи з 09:00 російські безпілотники атакували Немишлянський, Київський, Шевченківський та Індустріальний райони Харкова.

У Немишлянському районі ворожий дрон влучив в автомобіль. Гостру реакцію на стрес зазнали 40-річний чоловік та жінки 38 і 76 років. У Київському районі також зафіксовано влучання безпілотника в автомобіль, попередньо без постраждалих.

Станом на цей час кількість постраждалих у Харкові внаслідок ранкової атаки зросла до семі осіб.

У ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. Повітряна тривога в регіоні триває.