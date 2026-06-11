Мадяр заявив про намір відрізати Крим від Росії: який план

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді заявив, що Україна планує найближчим часом ізолювати Крим від Росії за допомогою ударів по логістиці окупантів. Рух ключовою трасою постачання на окупованому півдні вже скоротився більш ніж на дві третини.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За словами Мадяра, українська кампанія ударів дронами порушила військову логістику та постачання пального на окупованих територіях і спричинила запровадження нормування пального у Криму.

Реклама

Реклама

Йдеться насамперед про трасу «Новоросія», яку армія РФ використовує для постачання через окупований південь України до Криму.

“Ми ізолюємо Крим у найближчому майбутньому”, — сказав Бровді.

За його словами, однією зі стратегічних цілей кампанії є створення умов, за яких російським військовим та працівникам оборонної галузі буде складно залишатися в Криму та використовувати маршрути доступу до півострова.

Бровді також повідомив, що за перші п’ять місяців 2026 року українські підрозділи безпілотних систем знищили 174 російські комплекси ППО вартістю близько 5,4 млрд доларів. За цей період сили безпілотних систем ліквідували понад 50,9 тисячі російських військових та уразили понад 176,5 тисячі цілей окупантів.

Водночас аналітик Carnegie Endowment Майкл Кофман заявив агентству, що ізоляція Криму за допомогою дронів є можливою, однак відтиснення російських військ потребуватиме координованої наземної операції.