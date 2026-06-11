Французького співака Патріка Брюеля обвинувачують у зґвалтуванні та сексуальному насильстві

Французькому співаку Патріку Брюелю висунули обвинувачення у зґвалтуванні та сексуальному насильстві в межах однієї з найбільших справ руху #MeToo у французькій музичній індустрії. 67-річного артиста, який є однією з ключових постатей французької попкультури, офіційно взяли під слідство у чотирьох справах, що включають ймовірне зґвалтування, замах на зґвалтування, сексуальне насильство та сексуальні домагання.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними прокуратури Нантера, ще у чотирьох епізодах Брюель проходить як “асистований свідок”. Слідчі допитали артиста у справах дев’яти жінок щодо подій, які, за даними прокуратури, відбувалися з 2000 до 2019 року. Також до матеріалів долучили заяви ще 13 жінок щодо можливих епізодів у 1992–2008 роках, хоча частина з них може виходити за межі строків давності.

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Після допиту Брюеля відпустили під заставу. Його адвокати заявили, що співак відкидає всі обвинувачення.

Останніми місяцями сайт Mediapart і журнал Elle опублікували серію свідчень жінок, які звинувачують артиста у сексуальному насильстві. Частина з них стосується подій 1990-х років.

Серед жінок, які публічно висловили звинувачення, є генеральна директорка організації Unifrance Даніела Ельстнер. Окремо цього тижня було подано нову заяву щодо ймовірного замаху на зґвалтування 19-річної дівчини у 2000 році.

Попри скандал Брюель до останнього часу продовжував виступати в Парижі та планував концертний тур Францією. Після протестів активістів і закликів мерів кількох великих міст артист скасував гастролі.