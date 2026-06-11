Росія атакувала Харків і 21 населений пункт області: постраждали 12 людей

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 21 населеному пункту Харківської області. Внаслідок атак постраждали 12 людей.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові поранення дістали 11 людей: чоловіки віком 50 і 58 років та жінки віком 23, 27, 33, 38, 45, 57, 70, 75 і 77 років.

Ще один постраждалий — 55-річний чоловік із селища Козача Лопань Дергачівської громади, який отримав травми внаслідок вибуху невідомого пристрою.

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За даними обласної влади, російські війська атакували безпілотниками Немишлянський, Київський, Шевченківський та Індустріальний райони Харкова.

Для ударів по регіону ворог застосував вісім безпілотників типу «Герань-2», шість БпЛА типу «Молнія», десять FPV-дронів та ще 30 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, дев’ять автомобілів та гараж.

У Богодухівському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль, навчальний заклад у селі Івашки та цивільне підприємство в селищі Золочів.

У Куп’янському районі пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, цивільне підприємство у Великому Бурлуці, складське приміщення та автомобіль екстреної медичної допомоги у селищі Шевченкове.

У Харківському районі пошкоджено гаражі, альтанку, приватний будинок, магазин у Слатиному та цивільне підприємство в Дергачах.

Також пошкоджень зазнало цивільне підприємство у Чугуєві.