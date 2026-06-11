В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався в будинку з дружиною та дитиною

В Ужгороді чоловік погрожував дружині пістолетом та забарикадувався у будинку разом із нею та п’ятирічною дитиною. Для його затримання правоохоронцям довелося залучати спецпризначенців КОРД.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

Сьогодні близько 16:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця також повідомила, що чула звуки пострілів.

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Коли на місце прибули поліцейські, чоловік забарикадувався у будинку. Разом із ним усередині перебували його дружина та п’ятирічна дитина. На контакт із правоохоронцями зловмисник не виходив.

Для затримання чоловіка залучили спецпризначенців КОРД, зловмисника затримали. Життю та здоров’ю жінки з дитиною нічого не загрожує.