        Кримінал

        В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався в будинку з дружиною та дитиною

        Галина Шподарева
        11 Червня 2026 18:48
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        На Закарпатті озброєний чоловік взяв у заручники дружину з дитиною / Фото: Нацполіція
        На Закарпатті озброєний чоловік взяв у заручники дружину з дитиною / Фото: Нацполіція

        В Ужгороді чоловік погрожував дружині пістолетом та забарикадувався у будинку разом із нею та п’ятирічною дитиною. Для його затримання правоохоронцям довелося залучати спецпризначенців КОРД.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        Сьогодні близько 16:40 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця також повідомила, що чула звуки пострілів.

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        Коли на місце прибули поліцейські, чоловік забарикадувався у будинку. Разом із ним усередині перебували його дружина та п’ятирічна дитина. На контакт із правоохоронцями зловмисник не виходив.

        Для затримання чоловіка залучили спецпризначенців КОРД, зловмисника затримали. Життю та здоров’ю жінки з дитиною нічого не загрожує.

        В Ужгороді поліція затримала чоловіка, який погрожував дружині з дитиною / Фото: Нацполіція

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