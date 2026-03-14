Навколо пісні Румунії для “Євробачення” спалахнув скандал через слова про сексуальне удушення

Пісня Румунії для «Євробачення» Choke Me викликала хвилю критики через текст, який, на думку активістів, романтизує сексуальне удушення. Деякі кампанії проти сексуального насильства закликають заборонити композицію або змінити її слова.

Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про композицію Choke Me, яку виконує співачка Александра Кепітанеску — колишня переможниця румунської версії шоу The Voice. У трьохвилинній пісні фраза «choke me» повторюється близько 30 разів.

Активісти заявили, що така подача «романтизує небезпечну практику», яка може призводити до травм мозку та навіть смерті.

У тексті пісні також є рядки «I want you to choke me», «It’s hard to breathe in» та «make my lungs explode».

Професорка права Даремського університету Клер Макглінн заявила, що повторюване сексуалізоване послання «choke me» демонструє «тривожну зневагу до здоров’я та добробуту молодих жінок».

«Пісня — а також її вибір і просування на “Євробаченні” — є безрозсудною нормалізацією небезпечної практики», — сказала вона.

Після появи композиції в мережі частина фанів «Євробачення» закликала дискваліфікувати румунську заявку або змінити текст пісні.

Водночас сама Кепітанеску заявила, що образи у композиції є метафорою сильних емоцій та відчуття, коли людину «переповнюють переживання і сумніви».

Норвезька блогерка та психологиня, яка веде канал ESC Norway, вважає, що автори пісні навмисно використали тему, щоб викликати резонанс.

За даними досліджень, опублікованих торік, понад половина людей віком до 35 років повідомляли, що переживали удушення під час сексу, а майже третина помилково вважає, що існують безпечні способи це робити.

Водночас деякі наукові дослідження показали зміни у мозку жінок, які неодноразово зазнавали удушення під час сексу, зокрема ознаки пошкодження мозку та порушення, пов’язані з депресією і тривожністю.

Тим часом конкурс «Євробачення» цього року також стикається з частковим бойкотом через участь Ізраїлю. Деякі мовники в Європі вимагають перевірки системи голосування після суперечок навколо результатів попереднього конкурсу.