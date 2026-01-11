У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після вибухів 2 січня: семеро загиблих і 38 постраждалих

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про завершення аварійно-рятувальних робіт у центрі міста на місці вибухів, які сталися 2 січня.

За його словами, внаслідок події загинули семеро осіб, серед них — трирічна дитина. Постраждали 38 людей, у тому числі двоє дітей. Під час рятувально-пошукової операції вдалося врятувати 12 осіб.

Терехов подякував усім, хто був залучений до ліквідації наслідків — рятувальникам, комунальникам, лікарям, правоохоронцям і волонтерам, які проводили пошукові роботи, розбирали завали та прибирали рештки зруйнованих будівель.

Вибухи у Харкові пролунали 2 січня близько 14:30. За даними прокуратури Харківської області, російські війська завдали по місту ракетного удару. Унаслідок атаки обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку, було зруйновано торговельний центр, що не працював.