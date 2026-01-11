В Одесі зареєстрували петицію із пропозицією замінити пам’ятник Пушкіну на пам’ятник Дональду Трампу

На сайті Одеської міської ради зареєстровано петицію з пропозицією замінити бюст Олександра Пушкіна у громадському просторі міста. Автор звернення пропонує встановити замість нього бюст Дональда Трампа.

Бюст Дональда Трампа / Згенероване ШІ

Автором звернення є Тимур Вендіін.

У тексті петиції зазначається, що в умовах переосмислення історичних і культурних символів актуальним є обговорення відповідності об’єктів монументального мистецтва сучасному суспільному контексту. На думку автора, громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси.

Дональда Трампа в петиції називають однією з найбільш помітних постатей світової політики XXI століття, яка мала значний вплив на міжнародні відносини та глобальний порядок денний. Встановлення його бюста пропонується розглядати як сучасне арт-висловлювання та привід для публічної дискусії.

При цьому в зверненні наголошується, що йдеться не про знищення культурної спадщини, а про перенесення бюста Олександра Пушкіна до музейного або спеціалізованого культурного простору з метою його збереження в історичному контексті.

Автор петиції пропонує розглянути можливість демонтажу чинного бюста, винести питання на громадське обговорення та забезпечити прозорість і законність процесу ухвалення рішення з урахуванням думок мешканців міста.