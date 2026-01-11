        Суспільство

        В Одесі зареєстрували петицію із пропозицією замінити пам’ятник Пушкіну на пам’ятник Дональду Трампу

        Сергій Бордовський
        11 Січня 2026 10:17
        читать на русском →

        На сайті Одеської міської ради зареєстровано петицію з пропозицією замінити бюст Олександра Пушкіна у громадському просторі міста. Автор звернення пропонує встановити замість нього бюст Дональда Трампа.

        Бюст Дональда Трампа / Згенероване ШІ

        Автором звернення є Тимур Вендіін.

        У тексті петиції зазначається, що в умовах переосмислення історичних і культурних символів актуальним є обговорення відповідності об’єктів монументального мистецтва сучасному суспільному контексту. На думку автора, громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й актуальні цінності, дискусії та культурні процеси.

        Дональда Трампа в петиції називають однією з найбільш помітних постатей світової політики XXI століття, яка мала значний вплив на міжнародні відносини та глобальний порядок денний. Встановлення його бюста пропонується розглядати як сучасне арт-висловлювання та привід для публічної дискусії.

        При цьому в зверненні наголошується, що йдеться не про знищення культурної спадщини, а про перенесення бюста Олександра Пушкіна до музейного або спеціалізованого культурного простору з метою його збереження в історичному контексті.

        Автор петиції пропонує розглянути можливість демонтажу чинного бюста, винести питання на громадське обговорення та забезпечити прозорість і законність процесу ухвалення рішення з урахуванням думок мешканців міста.


