        Суспільство

        В Україні зросла кількість смертей від COVID-19: протягом тижня загинула 21 людина

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 14:07
        Коридор лікарні / Фото: Depositphotos
        В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. З 1 до 7 вересня позитивний тест на коронавірус отримали 14 414 людей — це на третину більше, ніж попереднього тижня.

        Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

        За тиждень було зареєстровано 21 летальний випадок серед пацієнтів із підтвердженим SARS-CoV-2.

        Проте у порівнянні з торішньою ситуацією, показники нижче: за чотири тижні в Україні підтвердили 35 841 випадок COVID-19, що в 1,44 раза менше, ніж за аналогічний період 2024 року (51 728 випадків).

        За результатами досліджень станом на 5 вересня в Україні виявили:

        • 4 випадки інфікування субваріантом Омікрон NB.1.8.1 (Nimbus),
        • 225 випадків субваріантом XFG (Stratus).

        Підтверджень, що ці субваріанти викликають тяжчий перебіг захворювання, ніж інші, наразі немає.

        У МОЗ нагадують, що вакцинація є найефективнішим способом захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.


