У Харківській області зросла захворюваність на COVID-19

У Харківській області протягом 18–24 серпня зафіксували 175 випадків COVID-19, з них 11 — серед дітей. До лікарень госпіталізували 74 пацієнтів, що становить понад половину всіх хворих на ГРВІ.

За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зростання захворюваності на COVID-19 у регіоні почалося наприкінці липня.

“Зростання захворюваності на COVID-19 в нашому регіоні, як і минулого року, спостерігається з кінця липня. І хоча рівень захворюваності в області (6,77 на 100 тис. населення) нижче середньобагаторічного, у порівнянні з попереднім тижнем відмічається збільшення показників в три рази”, — йдеться в повідомленні.

Питома вага COVID-19 у структурі захворюваності на ГРВІ збільшилася з 5,3% до 13,7%. Загалом за цей період на ГРВІ захворіли 1282 людини, майже третина з них — діти до 17 років.

Фахівці нагадують, що найефективнішим способом захисту від коронавірусу залишається вакцинація.