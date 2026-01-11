Уночі ППО збила та подавила 125 зі 154 ворожих БПЛА

У ніч на 11 січня Росія атакувала Україну 154 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 125 дронів.

З 18:30 10 січня, противник здійснив масовану атаку 154 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з району Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 110 дронів були типу Shahed.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 22 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває — у повітряному просторі перебувають кілька ворожих БПЛА.