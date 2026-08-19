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Під час війни увага військових зосереджена на поточних завданнях. Паралельно формується відповідь на інше питання: на якій традиції будується сучасне українське військо. Історичні постаті мають значення поза підручниками.

Показовим став недавній епізод: хоругви підрозділів 1-го корпусу НГУ «Азов» освятили біля труни полковника Євгена Коновальця. Вибір місця повертає до конкретної сторінки української військової історії.

Чого вчить досвід Євгена Коновальця?

Євген Коновалець був командиром Січових стрільців і полковником Армії УНР. Під його командуванням формація пройшла шлях від куреня до корпусу й стала однією з найбільш боєздатних частин українського війська. У 1918–1919 роках Січові стрільці брали участь у боях із більшовиками та денікінцями.

Після поразки Української революції Коновалець змінив формат боротьби. У 1920 році став одним із засновників Української військової організації, а згодом очолив Організацію українських націоналістів. Після втрати власної армії продовжив організаційну роботу за кордоном. Для сучасного війська постать Коновальця цікава передусім практичним досвідом.

Історична пам’ять має практичну цінність

Знання української військової історії допомагає зрозуміти, як підрозділи виникали, розвивалися та діяли під час війни. Січові стрільці дають конкретний приклад: формація змінювала структуру відповідно до завдань і зросла від невеликого підрозділу до корпусу.

Сучасний військовий підрозділ проходить схожий процес. Накопичує бойовий досвід, навчає нових людей, змінює структуру, зберігає інформацію про бойові завдання та вшановує загиблих військовослужбовців.

Військова традиція проявляється у способі організації, підготовці особового складу, ставленні до служби, вимогах до командирів і військовослужбовців.

Що варто зберігати разом із пам’яттю про минуле

Імена командирів та військовослужбовців;

історію конкретних підрозділів;

бойовий досвід;

рішення, які вплинули на перебіг операцій;

традиції підготовки та взаємодії.

Що історія Коновальця означає для «Азов»?

1-й корпус НГУ «Азов» має власну військову історію, сформовану бойовим досвідом підрозділів, рішеннями командирів і пам’яттю про полеглих військовослужбовців.

Освячення хоругв біля труни Коновальця додає до історії корпусу ще один важливий епізод. Сучасні військові звернулися до досвіду командира, який майже сто років тому вирішував організаційні завдання в іншій війні та за інших умов.

На сайті azov.army регулярно публікують матеріали про службу, підрозділи корпусу, військовослужбовців та бойовий досвід. Публікації фіксують сучасну історію «Азову» для тих, хто служить сьогодні, і майбутніх поколінь.

Пам’ять працює тоді, коли її продовжують

23 травня 1938 року Євген Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок операції радянських спецслужб. Через десятиліття біля його труни освятили хоругви сучасних українських військових.

Між двома подіями – майже століття української історії. Змінювалися держави, армії, зброя та способи ведення війни. Українці створюють власні військові структури, захищають державу.

Коновалець показав, як українські військові діяли після втрати державності: перебудовували структури, об’єднували людей і продовжували боротьбу за незалежність. Для сучасного війська його досвід – приклад того, як зберегти організовану силу після поразки та втрати власної армії.