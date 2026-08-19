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        Уночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю: є жертва та руйнування

        Сергій Бордовський
        19 Серпня 2026 06:55
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        У ніч проти 19 серпня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок удару безпілотниками одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        Загиблий, шестеро поранених і зруйнований будинок: наслідки нічних ударів по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        Російські дрони пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На місцях влучань виникли пожежі, ліквідація наслідків атаки триває.

        Вдосвіта російська армія завдала по місту ще одного удару — цього разу керованою авіабомбою. В одному з районів Запоріжжя було зруйновано приватний будинок і спалахнула пожежа.

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        Вибухова хвиля та уламки також пошкодили сусідні житлові будинки й господарські споруди. Спочатку повідомлялося, що під завалами може перебувати людина, однак згодом Федоров уточнив, що ця інформація не підтвердилася.


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