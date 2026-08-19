Уночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю: є жертва та руйнування

У ніч проти 19 серпня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок удару безпілотниками одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські дрони пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На місцях влучань виникли пожежі, ліквідація наслідків атаки триває.
Вдосвіта російська армія завдала по місту ще одного удару — цього разу керованою авіабомбою. В одному з районів Запоріжжя було зруйновано приватний будинок і спалахнула пожежа.
Вибухова хвиля та уламки також пошкодили сусідні житлові будинки й господарські споруди. Спочатку повідомлялося, що під завалами може перебувати людина, однак згодом Федоров уточнив, що ця інформація не підтвердилася.