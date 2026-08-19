Уночі росіяни завдали двох ударів по Запоріжжю: є жертва та руйнування

У ніч проти 19 серпня російські війська кілька разів атакували Запоріжжя. Внаслідок удару безпілотниками одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загиблий, шестеро поранених і зруйнований будинок: наслідки нічних ударів по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

Російські дрони пошкодили житлові та нежитлові будівлі. На місцях влучань виникли пожежі, ліквідація наслідків атаки триває.

Вдосвіта російська армія завдала по місту ще одного удару — цього разу керованою авіабомбою. В одному з районів Запоріжжя було зруйновано приватний будинок і спалахнула пожежа.

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Вибухова хвиля та уламки також пошкодили сусідні житлові будинки й господарські споруди. Спочатку повідомлялося, що під завалами може перебувати людина, однак згодом Федоров уточнив, що ця інформація не підтвердилася.