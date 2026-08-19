Одеський ТЦК почав перевірку через відео, на якому чоловік у формі вдарив підлітка

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки призначили службову перевірку після поширення відео конфлікту між чоловіком у військовій формі та підлітком.

Наразі встановлюють учасників події, її обставини та причини конфлікту, повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

На відео, яке 18 серпня поширили одеські Telegram-канали, чоловік у військовій формі притискає хлопця до автомобіля, тримає його за вуха, а потім б’є долонею по обличчю. Підліток намагається вирватися та вимагає, щоб його відпустили.

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У соцмережах стверджують, що конфлікту нібито передувало те, що підліток кидав каміння у мікроавтобус ТЦК. Офіційно ця інформація не підтверджена. Також наразі не встановлено, чи є чоловік на відео військовослужбовцем ТЦК.

У територіальному центрі заявили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень або неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими. Якщо перевірка підтвердить причетність військовослужбовців та їхню провину, винних обіцяють притягнути до відповідальності відповідно до законодавства.