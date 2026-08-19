В Одесі військовослужбовець ТЦК бив 13-річного хлопця: поліція розпочала розслідування

В Одесі поліція розпочала кримінальне провадження через інцидент між військовослужбовцем районного ТЦК та 13-річним хлопцем. На поширеному в соцмережах відео чоловік хапає дитину за одяг і завдає їй ударів.

Подія сталася кілька днів тому в Хаджибейському районі міста. Правоохоронці вже встановили особи обох учасників, повідомила поліція Одеської області.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України — побої та мордування. Максимальне покарання за цією статтею становить п’ять років позбавлення волі.

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Слідство триває під процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури Одеси. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

Відео інциденту поширилося в одеських Telegram-каналах 18 серпня. На кадрах військовослужбовець притискає хлопця до автомобіля, тримає його за вуха та б’є долонею по обличчю. Підліток намагається вирватися й вимагає, щоб його відпустили.

У соцмережах стверджували, що конфлікту нібито передувало те, що хлопець кидав каміння у мікроавтобус ТЦК. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

В Одеському обласному ТЦК та СП також призначили службову перевірку. Там заявили, що прояви насильства, перевищення повноважень або неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.