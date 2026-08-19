        Кримінал

        НАБУ проводить спецоперацію щодо злочинної організації за участю нардепів і посадовців ОП

        Сергій Бордовський
        19 Серпня 2026 09:01
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        Ілюстративне фото: НАБУ
        Ілюстративне фото: НАБУ

        Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої, за даними слідства, причетні народні депутати та високопосадовці Офісу президента.

        Злочинна організація нібито діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, повідомило НАБУ.

        У ймовірній схемі також брали участь високопосадовці Офісу президента та інші особи.

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        Імена фігурантів, обставини справи та правову кваліфікацію можливих злочинів у НАБУ наразі не розкривають. У бюро пообіцяли оприлюднити подробиці спецоперації згодом.


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