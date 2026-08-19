НАБУ проводить спецоперацію щодо злочинної організації за участю нардепів і посадовців ОП

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, до діяльності якої, за даними слідства, причетні народні депутати та високопосадовці Офісу президента.
Злочинна організація нібито діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, повідомило НАБУ.
У ймовірній схемі також брали участь високопосадовці Офісу президента та інші особи.
Імена фігурантів, обставини справи та правову кваліфікацію можливих злочинів у НАБУ наразі не розкривають. У бюро пообіцяли оприлюднити подробиці спецоперації згодом.