Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами та 65 дронами: ППО знешкодила 58 цілей

У ніч проти 19 серпня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» і 65 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 58 повітряних цілей.

Ракети й дрони запускали з Курська, Орла, тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для атаки росіяни застосували ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, безпілотники «Гербера», баражуючі боєприпаси «Бандероль» і дрони-імітатори «Пародія».

Реклама

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 8:30 протиповітряна оборона збила або подавила 56 безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів, а також два баражуючі боєприпаси «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни.

Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на десяти локаціях. Ще у трьох місцях упали уламки збитих цілей.