Федоров назвав корупцію симптомом системної кризи управління в Україні

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час війни корупція перестає бути лише фінансовою проблемою та безпосередньо впливає на здатність України протистояти Росії.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, присвяченому корупції, кризі державного управління та майбутньому країни.

За словами Федорова, у мирний час вкрадені бюджетні кошти означають гіршу дорогу, лікарню або школу. Під час війни наслідками можуть стати не придбаний дрон, недоставлені боєприпаси, відсутня система радіоелектронної боротьби, машина, яка не евакуювала пораненого, або технологія, яку не запустили у виробництво.

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«Корупція під час війни — це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти», — наголосив він.

Федоров заявив, що кожна гривня, призначена для оборони, має використовуватися саме за призначенням, а не спрямовуватися у приватні кишені, на політичний вплив, підтримку схем або збереження чиїхось посад.

Водночас ексочільник Міноборони назвав корупцію лише симптомом глибшої проблеми — системної кризи державного управління.

За його словами, стара система живе за власними правилами, захищає себе, боїться змін, повільно ухвалює рішення, карає за ініціативу та винагороджує за лояльність. Вона також може роками зберігати неефективні структури лише тому, що до них звикли.

Федоров окремо розкритикував приватні інтереси в парламенті, зокрема в оборонній, фармацевтичній, гральній і податковій сферах.

«Парламент — це серце української демократії, а не її гаманець», — заявив він.

Ексміністр закликав запровадити простий принцип: влада повинна означати відповідальність. Посадовці, які отримали повноваження та бюджет, мають звітувати про конкретні результати своєї роботи.

На думку Федорова, відчуття несправедливості поступово руйнує довіру між громадянами та державою — особливо коли військові ризикують життям, хтось наживається на війні, а бізнес у відповідь на сплату податків стикається зі свавіллям правоохоронців.

Україна, наголосив він, має стати державою, де інституції сильніші за прізвища, результат важливіший за лояльність, а правда — за політичну зручність.