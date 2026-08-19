Масована атака дронів на Дзержинськ: під ударом міг опинитися завод вибухівки

У ніч проти 19 серпня російський Дзержинськ Нижньогородської області зазнав масованої атаки безпілотників. Над містом здійнявся густий білий дим, також було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Джерело масштабного задимлення з високою ймовірністю знаходилося на території військового заводу імені Свердлова, повідомляє ASTRA з посиланням на результати OSINT-аналізу.

Підприємство розташоване у західній частині Дзержинська — приблизно за п’ять кілометрів від багатоквартирного будинку, який також був пошкоджений під час атаки. Водночас підтверджених даних про влучання безпосередньо у завод та масштаби можливих руйнувань наразі немає.

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Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що вночі регіон атакували 52 безпілотники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За його словами, внаслідок падіння уламків пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. У багатоквартирному будинку вибито вікна. Оперативні служби продовжують уточнювати наслідки.

Завод імені Свердлова є стратегічним підприємством російського військово-промислового комплексу та одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії.

Підприємство перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Його вже неодноразово атакували українські безпілотники, зокрема 30 квітня 2026 року.