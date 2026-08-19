150 млн грн застави за Галущенка відмили через державний Sense Bank — НАБУ

НАБУ та САП заявили про викриття групи, яка нібито легалізувала 150 млн гривень, отриманих злочинним шляхом, для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка — фігуранта справи «Мідас».

Антикорупційне бюро оприлюднило аудіозаписи розмов, отриманих у межах спецоперації «Форест Гамп». Автентичність окремих голосів на записах незалежно не підтверджена, а імен більшості співрозмовників НАБУ не назвало.

За версією слідства, до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші особи. Для легалізації грошей вони нібито використовували Sense Bank, рахунки підконтрольних компаній і послуги конвертаційного центру — так званої «пральні».

Реклама

Реклама

НАБУ стверджує, що на початку червня 2026 року організатори схеми отримали фактичний контроль над державним банком. На записах співрозмовники обговорюють зустрічі з керівництвом фінустанови та можливість проведення платежів в обхід фінансового моніторингу.

В одній із розмов ідеться про створення «вікна», під час якого банківська система мала автоматично пропустити платіж без ручної перевірки. Учасники також обговорювали використання фіктивних документів та транзитних компаній.

«Я в ручному режимі роблю вікно — і випускаємо гроші», — переказує один зі співрозмовників нібито отримане від представника банку пояснення.

За даними НАБУ, готівку передавали кількома траншами: 50 млн, 10 млн, 70 млн і 20 млн гривень. Перші 50 млн доставили до офісу колишнього народного депутата: 15 млн отримала його довірена особа, а 35 млн передали до конвертаційного центру. Із траншу на 70 млн гривень 20 млн нібито залишили довіреній особі, а решту спрямували до «пральні».

Після цього кошти мали зарахувати на рахунки підконтрольних підприємств і вже в безготівковій формі використати для застави. На записах учасники схеми розподіляють суми між компаніями та домовляються про відкриття рахунків у Sense Bank.

Серед оприлюднених розмов є також епізод, у якому голова наглядової ради банку, за твердженням НАБУ, звітує заступнику керівника Офісу президента про надходження грошей на рахунки залучених до схеми підприємств.

Окремо фігуранти обговорювали формування «кадрового резерву» та просування підконтрольних людей до НАБУ й інших правоохоронних органів. На записах також ішлося про мобілізацію голосів під час виборів до Ради громадського контролю при антикорупційному бюро.

Наприкінці оприлюдненого запису один зі співрозмовників переказує фразу про те, що з корупцією нібито не потрібно боротися: «Корупцію потрібно систематизувати й контролювати. Її треба просто очолити».

29 червня 2026 року Галущенко вийшов із-під варти після внесення повної суми застави — 150 млн гривень. 19 серпня НАБУ і САП повідомили учасникам імовірної схеми про підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Цей злочин передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше цього ж дня НАБУ повідомило про спецоперацію щодо ймовірної злочинної організації, до якої могли входити чинний і колишній народні депутати та високопосадовці Офісу президента. «Економічна правда» також повідомила про обшуки в офісі наглядової ради Sense Bank та у її голови Миколи Гладишенка.

Крім того, під час обшуків детективи виявили антикризовий комунікаційний план щодо діяльності парламентської ТСК. Документ передбачав просування у медіа тези про «аудит, а не атаку» на антикорупційні органи та мав, за задумом його авторів, вивести президента «з лінії вогню». Слідство у справі «Форест Гамп» триває.