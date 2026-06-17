Припинення війни, скасування санкцій і $300 млрд для Ірану: оприлюднено 14 пунктів угоди США та Тегерана

З’явився проєкт 14-пунктного меморандуму між США та Іраном, який можуть підписати вже цього тижня. Документ охоплює припинення бойових дій, ядерну програму Ірану, скасування санкцій та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном.

Згідно з оприлюдненим документом, сторони планують зафіксувати такі домовленості:

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Негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном, а також відмову від військових дій одна проти одної. Взаємну повагу до суверенітету та територіальної цілісності і невтручання у внутрішні справи. Підготовку остаточної угоди протягом 60 днів із можливістю продовження терміну за взаємною згодою. Скасування морської блокади Ірану та відновлення судноплавства до довоєнного рівня протягом 30 днів. Відновлення руху торговельних суден через Ормузьку протоку, а також проведення розмінування. Створення програми відновлення та розвитку Ірану із фінансуванням не менше 300 млрд доларів. Поступове скасування санкцій проти Ірану, включно з американськими обмеженнями та санкційними механізмами ООН і МАГАТЕ. Підтвердження відмови Ірану від створення ядерної зброї та врегулювання всіх ядерних питань в остаточній угоді. Збереження статус-кво до укладення остаточного договору: Іран не змінює свою ядерну програму, а США не запроваджують нових санкцій і не посилюють військову присутність у регіоні. Видачу дозволів на експорт іранської нафти та нафтохімічної продукції ще до повного скасування санкцій. Розблокування заморожених активів Ірану та забезпечення доступу до них. Створення механізму контролю за виконанням майбутньої угоди. Початок переговорів щодо остаточної угоди після виконання ключових пунктів меморандуму. Затвердження остаточної угоди резолюцією Ради Безпеки ООН, яка буде обов’язковою до виконання.

За даними Al Arabiya, саме цей 14-пунктний документ може стати основою майбутньої всеосяжної угоди між США та Іраном.