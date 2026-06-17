Припинення війни, скасування санкцій і $300 млрд для Ірану: оприлюднено 14 пунктів угоди США та Тегерана

З’явився проєкт 14-пунктного меморандуму між США та Іраном, який можуть підписати вже цього тижня. Документ охоплює припинення бойових дій, ядерну програму Ірану, скасування санкцій та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на проєкт меморандуму про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном.
Згідно з оприлюдненим документом, сторони планують зафіксувати такі домовленості:
- Негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном, а також відмову від військових дій одна проти одної.
- Взаємну повагу до суверенітету та територіальної цілісності і невтручання у внутрішні справи.
- Підготовку остаточної угоди протягом 60 днів із можливістю продовження терміну за взаємною згодою.
- Скасування морської блокади Ірану та відновлення судноплавства до довоєнного рівня протягом 30 днів.
- Відновлення руху торговельних суден через Ормузьку протоку, а також проведення розмінування.
- Створення програми відновлення та розвитку Ірану із фінансуванням не менше 300 млрд доларів.
- Поступове скасування санкцій проти Ірану, включно з американськими обмеженнями та санкційними механізмами ООН і МАГАТЕ.
- Підтвердження відмови Ірану від створення ядерної зброї та врегулювання всіх ядерних питань в остаточній угоді.
- Збереження статус-кво до укладення остаточного договору: Іран не змінює свою ядерну програму, а США не запроваджують нових санкцій і не посилюють військову присутність у регіоні.
- Видачу дозволів на експорт іранської нафти та нафтохімічної продукції ще до повного скасування санкцій.
- Розблокування заморожених активів Ірану та забезпечення доступу до них.
- Створення механізму контролю за виконанням майбутньої угоди.
- Початок переговорів щодо остаточної угоди після виконання ключових пунктів меморандуму.
- Затвердження остаточної угоди резолюцією Ради Безпеки ООН, яка буде обов’язковою до виконання.
За даними Al Arabiya, саме цей 14-пунктний документ може стати основою майбутньої всеосяжної угоди між США та Іраном.