В Україну повернули тіла ще 522 загиблих

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначили, що, за твердженням російської сторони, повернуті тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

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Репатріацію вдалося провести завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи для встановлення особи кожного із загиблих.

У Координаційному штабі також висловили подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Окремо у відомстві відзначили роботу військовослужбовців Збройних сил України, які забезпечують перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих державних установ та передачу їх представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.