Удари по НПЗ призвели до рекордного зростання цін на бензин у Росії, — Bloomberg

У Росії зафіксували найбільше з початку року тижневе зростання роздрібних цін на бензин на тлі українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та проблем із постачанням пального.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Федеральної служби державної статистики РФ.

За період з 9 по 15 червня середня роздрібна ціна бензину в Росії зросла на 1% і досягла 69,11 рубля за літр. Це найбільше тижневе підвищення з початку січня.

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Як зазначає агентство, зростання цін посилює тиск на російську владу, яка вже була змушена обмежити експорт бензину через дефіцит пального після активізації українських атак на нафтопереробну галузь РФ.

За даними Bloomberg, останніми тижнями Україна завдала ударів по дев’яти з десяти найбільших російських нафтопереробних заводів, через що обсяги переробки нафти в країні впали до найнижчого рівня за останні 20 років.

Найбільше прискорення зростання цін зафіксовано у п’яти з восьми федеральних округів Росії, зокрема в Південному та Північно-Кавказькому округах. Водночас у Москві та ще двох округах темпи подорожчання дещо сповільнилися.

Попри спроби регіональної влади заспокоїти населення, у різних регіонах дедалі частіше повідомляють про обмеження продажу пального на автозаправках. Подібні проблеми вже спостерігалися на півдні Росії та на окупованих територіях України.

З початку року бензин у Росії подорожчав на 6,6%, тоді як офіційний рівень інфляції становив 3,68%.

Зокрема, компанія «Татнєфть» після атаки на нафтопереробний завод «Танеко» в Татарстані тимчасово запровадила обмеження на продаж пального на своїх АЗС по всій країні. У соцмережах також з’являлися фото черг на заправках після удару по нафтопереробному підприємству поблизу Москви.

Крім того, найбільша російська нафтова компанія «Роснєфть», за даними незалежного видання Verstka, тимчасово заборонила продаж бензину в каністрах, пояснивши це сезонним зростанням попиту.

Для боротьби з дефіцитом пального російський уряд був змушений пом’якшити вимоги до якості бензину та дизельного пального для внутрішнього ринку, повідомляє видання «Коммерсант».