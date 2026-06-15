У Росії вдруге поспіль скасували головний військово-морський парад Путіна у Санкт-Петербурзі

У Росії вдруге поспіль скасували проведення Головного військово-морського параду в Санкт-Петербурзі. Підготовка до заходу цього року навіть не розпочиналася.

Про це повідомляє російське видання “Фонтанка” з посиланням на джерела в Міністерстві оборони РФ.

За словами співрозмовників видання, відповідного указу президента РФ Володимира Путіна досі немає. Також не надходило розпоряджень щодо підготовки до заходу, хоча в цей період репетиції вже мали б тривати. Крім того, на флотах не планують відряджати особовий склад до Санкт-Петербурга для участі в параді.

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“Самі розумієте, не до того зараз”, — сказав один зі співрозмовників видання.

Минулого року влада РФ також скасувала військово-морський парад, не пояснивши причин такого рішення. Водночас підготовка до нього тоді тривала і була зупинена лише за кілька тижнів до запланованої дати проведення.

У 2024 році Міністерство оборони РФ вперше скасувало частину параду поблизу військово-морської бази в Кронштадті. До цього, починаючи з 2017 року, військові кораблі щороку проходили акваторією Неви в останню неділю липня, коли в Росії відзначають День Військово-морського флоту.

На початку червня українські безпілотники під час масованої атаки на Санкт-Петербург уразили російський корвет “Бойкий”, який перебував на військово-морській базі в Кронштадті. Про це повідомляв командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді. За його словами, корвет був оснащений керованими ракетами та входив до складу Балтійського флоту Росії.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що відстань від українсько-російського кордону до Санкт-Петербурга становить близько 1,1 тисячі кілометрів, та назвав такі удари необхідними для наближення миру.