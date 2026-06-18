На Московському НПЗ після атаки дронів вибухом зірвало дах нафтового резервуара

У Москві після нічної атаки безпілотників на Московському нафтопереробному заводі вибухом зірвало дах одного з нафтових резервуарів. Такого висновку дійшли OSINT-аналітики проєкту ASTRA після аналізу відеозаписів із місця події.

За даними проєкту, відео, на якому видно момент підйому в повітря даху резервуара, було знято з боку кафе «Весна» на території торговельного центру «Садовод». Аналітики ідентифікували на кадрах територію Московського нафтопереробного заводу.

Інше відео масштабної пожежі, за інформацією ASTRA, було знято з вулиці Мар’їнський Парк. На записі можна побачити щонайменше п’ять осередків займання на території підприємства.

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Раніше мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що кільком безпілотникам вдалося досягти Московського НПЗ. Водночас про влучання у житлові будинки він не повідомляв.

Московський нафтопереробний завод, що належить «Газпром нафта», є одним із найбільших НПЗ Росії. Його потужність становить близько 11 млн тонн нафти на рік. За даними ASTRA, підприємство забезпечує близько 40% ринку пального Москви та до 70% потреб Московського регіону в бензині й авіаційному паливі.

Також мер Москви заявив, що кількість збитих безпілотників, які прямували до столиці РФ, зросла до 194.

Своєю чергою Міноборони Росії повідомило, що в ніч на 18 червня сили ППО нібито знищили 555 українських безпілотників. За твердженням російського відомства, дрони були збиті над Московським регіоном, окупованим Кримом, Азовським морем, а також над низкою областей РФ, зокрема Брянською, Курською, Бєлгородською, Ростовською, Воронезькою та іншими.