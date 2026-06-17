У Харкові попрощалися з п’ятьма рятувальниками, які загинули під час російської атаки

У Харкові відбулося прощання з рятувальниками, які загинули внаслідок російської атаки в ніч на 15 червня.

Під час виконання службових обов’язків внаслідок повторного ворожого удару загинули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

Прощання із загиблими рятувальниками у Харкові / Фото: ДСНС України

У ДСНС зазначили, що загиблі щодня працювали над порятунком людей та не відступали перед небезпекою.

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Віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, представники органів влади та мешканці міста.

Під звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь.