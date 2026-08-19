Стали відомі імена правоохоронців, які загинули під час удару російських “Бандеролей” по Житомиру

Сьогодні, 19 серпня, під час подвійного прямого удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області загинули двоє правоохоронців — Артем Зубчук та Юлія Євдокимова. Станом на зараз унаслідок атаки постраждали понад 40 людей.

Про це повідомив міністр МВС України Іван Вигівський.

Артему Зубчуку було 32 роки. Він був капітаном поліції та старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області.

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Юлії Євдокимовій було 39 років. Вона мала звання підполковника поліції та працювала помічницею начальника ГУНП у Житомирській області.

“В момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститись в укриття, але подвійний прямий удар, на жаль, забрав життя двох працівників поліції”, — йдеться в повідомленні.

У приміщенні під час удару перебували не лише працівники поліції, а й відвідувачі — цивільні громадяни.

“Алгоритми реагування працівників на повітряні тривоги напрацьовані, але російський терор вимагає регулярного посилення заходів безпеки”, — зазначив Вигівський.

Нагадаємо, 19 серпня російські військові завдали удару по Житомиру баражуючими боєприпасами “Бандероль”. Під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху будівлі. Внаслідок атаки загинули двоє поліцейських, десятки людей постраждали.