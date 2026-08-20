На Київщині внаслідок російського удару загинула людина, ще семеро постраждали

Кількість загиблих у Житомирі після російської атаки зросла до трьох, 53 постраждалих

Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт також залучені рятувальники-верхолази з Черкаської та Рівненської областей.

Про це повідомили в ДСНС .

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Житомир зросла до трьох людей. Ще 53 особи постраждали.