Кількість загиблих у Житомирі після російської атаки зросла до трьох, 53 постраждалих

Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Житомир зросла до трьох людей. Ще 53 особи постраждали.
Про це повідомили в ДСНС.
Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Пожежу вже ліквідовано, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт також залучені рятувальники-верхолази з Черкаської та Рівненської областей.
На місці фахівці ДСНС та представники загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули пункти надання допомоги.
Команда World Central Kitchen забезпечила харчування особового складу, залученого до ліквідації наслідків атаки.
Роботи тривали протягом усієї ночі. Їх проведення ускладнювали повторні повітряні тривоги.