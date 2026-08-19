Bloomberg: Біля Новоросійська і Туапсе зазнали атак п’ять зерновозів

Щонайменше п’ять суден, які перевозили або мали завантажувати зерно, зазнали атак поблизу російських чорноморських портів Новоросійськ і Туапсе. Чотири судна були уражені у вівторок вранці, ще одне — у понеділок.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними видання, це перші підтверджені випадки атак на зернові судна, які обслуговують російські порти.

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Одним з атакованих суден став суховантаж Victoria V під російським прапором, здатний перевозити 7 тисяч тонн зерна. Його атакували в Новоросійську, де судно мало завантажити пшеницю.

Судно Fehu під прапором Маршаллових Островів було уражене після виходу з того самого порту з вантажем пшениці. За словами співрозмовників Bloomberg, воно змогло продовжити рейс.

Суховантаж Elina B під мальтійським прапором зазнав удару після завантаження близько 56 тисяч тонн пшениці в Новоросійську. Наразі судно прямує у бік Босфору.

Судно Necibe під прапором Сан-Марино атакували дронами в порту Туапсе, де воно мало завантажити близько 20 тисяч тонн пшениці.

П’яте судно було уражене в понеділок. Anna S під прапором Ліберії прямувала до Новоросійська для завантаження ячменю, коли внаслідок удару дрона на борту виникла пожежа. Після цього судно не змогло продовжити рейс.

З 10 липня атаки дронів повністю зупинили відвантаження з російських портів Азовського моря, на які припадає чверть зернового експорту РФ. А минулого тижня три термінали в глибоководному порту Новоросійськ оголосили про призупинення роботи після однієї з наймасштабніших атак від початку війни.