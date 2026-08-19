Услід за ЄС Швейцарія обмежить тимчасовий захист для українців призовного віку

Швейцарія продовжила дію статусу тимчасового захисту S для українців до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня нові заявники зможуть отримати його лише за умови дотримання військових обов’язків, які поширюються на них в Україні.

Про це повідомили в Федеральному департаменті юстиції та поліції Швейцарії.

Продовження Status S пояснюють тим, що в Україні наразі немає перспектив стійкого припинення вогню в коротко- або середньостроковій перспективі. Status S вважають найкращим способом і надалі забезпечувати захист людей з України та водночас зменшувати навантаження на систему надання притулку.

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Рішення дає визначеність людям, які шукають захисту, кантонам, громадам і роботодавцям на наступні 18 місяців. Якщо ситуація в Україні покращиться, Федеральна рада знову перегляне свою позицію щодо Status S.

Разом із продовженням захисту Швейцарія запроваджує додаткове обмеження. З 20 серпня країна не надаватиме тимчасовий захист для українців призовного віку, якщо вони не підтвердять виконання військових обов’язків відповідно до законодавства України. Нові правила діятимуть лише для заяв, поданих 20 серпня або пізніше. На тих, хто вже отримав Status S у Швейцарії, вони не поширюються.

Таким чином Швейцарія прагне узгодити свої дії з Європейським Союзом. 30 липня країни ЄС вирішили продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року та одночасно обмежили доступ до нього для тих, хто не виконує військових обов’язків, передбачених в Україні.

Для підтвердження цього країни ЄС можуть вимагати документи про законний перетин українського кордону або документи, що підтверджують підстави, через які людина не підлягає мобілізації.