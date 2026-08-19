На Київщині провідник поїзда побив 17-річного хлопця: що розлютило залізничника

У Фастові провідник поїзда побив 17-річного хлопця після того, як той зняв на телефон, як провідник і машиніст, за його словами, вживали алкоголь. Після конфлікту провідника та машиніста звільнили, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Подія сталася ввечері 17 серпня під час зупинки поїзда сполученням Хмельницький — Київ. Неповнолітній вийшов із вагона на станції Фастів. Перед цим він знімав на мобільний телефон, як, за його словами, провідник та машиніст вживали алкогольні напої.

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Після цього між хлопцем та провідником виник конфлікт. За словами постраждалого, працівник залізниці не дозволяв йому повернутися до поїзда та завдав тілесних ушкоджень.

Про подію на лінію 102 повідомила мати неповнолітнього. Згодом до поліції також надійшло повідомлення від медичних працівників про надання допомоги хлопцю.

Оскільки слідчі поліції не внесли відомості за цим фактом до ЄРДР, відповідне рішення ухвалив керівник Фастівської окружної прокуратури. Відомості вносяться до ЄРДР за ч. 2 ст. 296 КК України — хуліганство, вчинене групою осіб. Готуються повідомлення про підозру.

Під час досудового розслідування мають встановити всі обставини події, зокрема перевірити інформацію про можливе вживання алкогольних напоїв працівниками поїзда та надати правову оцінку діям усіх причетних.

За інформацією АТ “Укрзалізниця”, провідника та машиніста звільнили.