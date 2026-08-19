Харків’янка отримала 12 років за участь у теракті, де загинули нацгвардієць і 15-річний агент РФ

Жительку Харкова, яка виготовила саморобний вибуховий пристрій для теракту, засудили до 12 років позбавлення волі. Внаслідок вибуху загинули військовослужбовець Національної гвардії та 15-річний агент РФ, якого використали як кур’єра для доставки вибухівки.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, жінку завербували через Telegram-канали з пошуку «легких заробітків». За інструкціями російських спецслужб вона виготовила саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією та спорядила його металевими гайками для більшої уражаючої дії.

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Після цього жінка передала замасковану у спортивній сумці бомбу 15-річному школяру, якого також завербували російські спецслужби. Підліток мав на таксі доставити вибухівку до військової частини Нацгвардії.

Маршрут юнака куратори з РФ відстежували за допомогою GPS-навігації у його смартфоні.

Після прибуття на місце вибухівку дистанційно підірвали, коли підліток передавав сумку українському військовому. Внаслідок вибуху загинули і нацгвардієць, і 15-річний кур’єр.

Жінку, яка виготовила вибухівку, СБУ затримала у лютому 2025 року за місцем проживання.

Суд визнав її винною за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 — пособництво у терористичному акті, що призвів до загибелі людей;

ч. 2 ст. 263-1 — незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв;

ч. 1 ст. 263 — незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою.

За сукупністю злочинів, з урахуванням співпраці зі слідством та наявності у жінки трьох малолітніх дітей, суд призначив їй 12 років позбавлення волі.