Раді не вистачило голосів для дострокового припинення повноважень нардепів Жупанина і Шипайла

Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. За відповідні рішення не набралося необхідних 226 голосів.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За припинення повноважень Жупанина проголосував 211 народний депутат. Рішення щодо Шипайла підтримали 218 парламентарів.
Для дострокового припинення депутатських повноважень необхідно щонайменше 226 голосів.
Заяви про складання депутатських мандатів Андрій Жупанин і Остап Шипайло, обрані від партії “Слуга народу”, подали напередодні.