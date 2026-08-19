У Чернівцях затримали іноземців, які за завданням РФ підпалили електропідстанцію

Харків’янка отримала 12 років за участь у теракті, де загинули нацгвардієць і 15-річний агент РФ

Раді не вистачило голосів для дострокового припинення повноважень нардепів Жупанина і Шипайла

Заяви про складання депутатських мандатів Андрій Жупанин і Остап Шипайло, обрані від партії “Слуга народу”, подали напередодні.

Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. За відповідні рішення не набралося необхідних 226 голосів.