Сенсбанк опинився у справі НАБУ — Рада викликає на звіт голову Нацбанку Пишного

Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного для звіту щодо Сенсбанку. За відповідне рішення проголосували 155 народних депутатів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 19 серпня “Економічна правда” повідомила, що детективи НАБУ проводять обшуки в офісі наглядової ради державного Sense Bank, а також у голови наглядової ради Миколи Гладишенка.

Реклама

Реклама

Офіційної інформації про причини обшуків і кримінальне провадження, у межах якого їх проводять, на той момент не було. НАБУ та представники банку ситуацію публічно не коментували.

Того ж дня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію з викриття ймовірної злочинної організації, яка, за даними антикорупційних органів, могла діяти за участю чинного та колишнього народних депутатів, високопосадовців Офісу президента та інших осіб. Чи були обшуки у Sense Bank пов’язані саме з цією операцією, офіційно не уточнювалося.

За версією антикорупційних органів, група організувала легалізацію 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Гроші проводили через рахунки підставних компаній, щоб надалі використати їх для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі “Мідас”. У НАБУ заявили, що для реалізації схеми використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств, а організатор контролював кожен її етап.

За даними слідства, на початку червня організатори отримали фактичний контроль над державним Sense Bank, що дозволило використовувати установу у власних інтересах.