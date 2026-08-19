Більшість мають поранення та тяжкі захворювання: що відомо про 103 військових, яких повернули з російського полону

19 серпня у межах першого етапу чергового обміну з російського полону повернули 103 українських військовослужбовців. Більшість із них мають поранення та тяжкі захворювання.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених — військові ЗСУ, Військово-Морських Сил, Сил територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Повернути вдалося не лише солдатів і сержантів, а й кількох офіцерів.

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Вони захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

“Переважна більшість повернутих — солдатський та сержантський склад, це 99% звільнених. Найстаршому — 59 років, наймолодшому — 26 років. Двоє з оборонців учора мали день народження — їм виповнилося 34 та 45 років”, — розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Після повернення всі військовослужбовці мають пройти медичний огляд, та отримати допомогу з фізичної та психологічної реабілітації й передбачені державою виплати.