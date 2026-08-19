        Суспільство

        З російського полону повернули 103 українських військових

        Сергій Бордовський
        19 Серпня 2026 13:34
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        У межах чергового обміну з російського полону повернули 103 українських військовослужбовців.

        Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

        Україна провела новий обмін полоненими: додому повертаються 103 захисники / Фото: facebook.com/zelenskyy.official

        Серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

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        Додому повертаються захисники Маріуполя, а також військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

        Зеленський подякував українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, і команді, що працює над звільненням полонених.

        «Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому», — наголосив президент.

        Умови обміну та кількість переданих російській стороні осіб наразі не повідомляються.


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