У Хорватії затримали ще одного українця у справі про підрив “Північних потоків”

19 серпня у хорватському місті Пула затримали громадянина України у межах розслідування підриву газопроводів “Північний потік-1” і “Північний потік-2”. Підозрюваний є підготовленим водолазом і міг брати участь у зануреннях для встановлення вибухівки на трубопроводах.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

Затримання провели на підставі європейського ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального суду Німеччини 3 червня 2024 року. У заяві прокуратури затриманого названо Володимир Ж.

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За версією слідства, він входив до групи, фігурантом якої є Сергій К., розслідування по якій проводиться окремо. У вересні 2022 року ця група, як стверджує прокуратура, встановила вибухові пристрої на газопроводах “Північний потік-1” і “Північний потік-2” поблизу острова Борнгольм.

Володимир З., за даними прокуратури, брав участь у необхідних для цього зануреннях. Для перевезення учасники групи використовували вітрильну яхту, яка вирушила з Ростока.

Яхту орендували у німецької компанії через посередників із використанням підроблених документів. Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року та спричинили серйозні пошкодження обох газопроводів.

Затриманого підозрюють у спільному спричиненні вибуху, антиконституційній диверсії та руйнуванні споруд. Після передачі з Хорватії його мають доставити до слідчого судді Федерального суду Німеччини.

За даними ЗМІ, йдеться про Володимира Журавльова, якого раніше вже затримували у Польщі, однак польський суд відмовився передавати його Німеччині та скасував тимчасовий арешт.

Ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, перебуває під вартою в Німеччині. Його затримали під час відпочинку в Італії.

Окремо Федеральна прокуратура Німеччини повідомила, що щодо Сергія К. 30 червня 2026 року вже передала обвинувальний акт до суду.