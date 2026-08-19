Діти з Харкова відпочили в Карпатах у межах “Королівського відпочинку” від Betking Foundation

Цього літа діти з Харкова стали учасниками «Королівського відпочинку» — благодійного проєкту Betking Foundation та його засновника Павла Журила. Десять днів у Карпатах дали їм можливість змінити звичне середовище, відпочити, зайнятися спортом, знайти нових друзів і просто провести літо з яскравими враженнями.

Загалом упродовж літа проєкт об’єднав 338 дітей із 20 населених пунктів України. Серед учасників були юні спортсмени, вихованці футбольних академій і клубів, а також діти, які потребують додаткової підтримки через обставини, пов’язані з війною.

До проєкту долучалися діти військовослужбовців, загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщених родин та діти, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Карпати замість звичного міського літа

Для дітей із Харкова поїздка стала можливістю хоча б на десять днів опинитися в іншому середовищі — серед гір, лісу та природи. У програмі були походи, спортивні активності, командні квести, творчі заняття, облаштування кемпінгів, футбол, басейн і вечори біля вогнища.

11-річний Олександр із Харкова вперше ночував у наметі в горах: «Перший раз ночував у наметі в горах! Спочатку трохи боявся, бо навколо темно і звуки якісь незвичні. А потім було дуже круто: ми сиділи біля вогнища, сміялися, а вранці прокинулися, вийшли з намету, а навколо гори. І хмаринки ніби плавають у мене під ногами!»

Нові враження доповнювалися спілкуванням і командними активностями. Діти разом тренувалися, проходили квести, ходили в походи та просто проводили час одне з одним.

Семирічна Кароліна із Запоріжжя розповідає, що найбільше їй запам’яталися друзі: «Я думала, що ми просто приїдемо відпочити, а в таборі знайшла багато нових друзів. Ми разом купалися в басейні, ходили в гори, гралися і малювали. Тепер мені трохи сумно, бо все закінчується, і я вже не хочу їхати додому».

Психологічна підтримка та новий досвід

Окремою частиною «Королівського відпочинку» стала психологічна підтримка. Діти працювали з психологами за системою та книгою «Я можу», спрямованою на розвиток внутрішньої стійкості, впевненості в собі та особистого потенціалу.

Організатори прагнули створити атмосферу, у якій діти могли зосередитися не на складних обставинах, а на новому досвіді, спілкуванні, спорті та власних можливостях.

За словами засновника Betking Foundation Павла Журила, саме це є одним із ключових завдань проєкту: «”Королівський відпочинок” — це простір, де діти можуть відновитися, отримати новий досвід, знайти друзів і відчути підтримку команди. Для нас важливо, щоб кожна дитина тут могла спробувати щось нове, повірити у свої можливості й побачити, що їй під силу більше, ніж вона думала. Ми бачимо, як уже за кілька днів діти стають більш відкритими та впевненими у собі, починають сміливіше мріяти й дивитися вперед. Саме таким ми й хотіли бачити цей проєкт: місцем, де народжуються нові мрії та з’являються сили для їх здійснення», — зазначає Павло Журило.

338 дітей із 20 населених пунктів

За сім змін «Королівський відпочинок» об’єднав 338 дітей із 20 населених пунктів України. Серед учасників — діти з Харкова, Олександрії, Сум, Кропивницького, Запоріжжя, Львова, Ірпеня, Бучі, Слов’янська, Тернополя, Києва, Вінниці, Чернігова та інших міст і громад.

«Королівський відпочинок» є частиною довгострокової роботи Betking Foundation, що входить до складу King Group. Разом з іншими ініціативами фонду — «Королівською подорожжю», «Днем із командою Королів» та «Королівським кубком» — проєкт допомагає створювати для дітей можливості займатися спортом, знаходити друзів, отримувати новий досвід і відновлюватися.

Для дітей із Харкова десять днів у Карпатах стали можливістю відкрити для себе гори, нові активності та нових друзів — і привезти додому спогади про літо, яке хочеться запам’ятати.