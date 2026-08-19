iPhone 18 Pro вперше отримає процесор, створений за двонанометровою технологією

Apple планує оснастити iPhone 18 Pro новим процесором A20 Pro, який уперше серед чипів для iPhone виготовлятимуть за двонанометровою технологією. Очікується суттєве зростання продуктивності та енергоефективності смартфона.

Про це пише MacRumors із посиланням на китайського інсайдера Fixed Focus Digital.

За його інформацією, процесор A20 Pro буде до 18% швидшим і до 30% енергоефективнішим за A19 Pro, яким оснащений iPhone 17 Pro.

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Новий чип вироблятиме тайванська компанія TSMC. Це буде перший процесор для iPhone, створений за її двонанометровим техпроцесом: нинішні мобільні чипи Apple виготовляють за тринанометровою технологією.

Зменшення розміру транзисторів дає змогу розмістити на тій самій площі більше обчислювальних елементів. Завдяки цьому iPhone 18 Pro може виконувати складніші завдання швидше, споживаючи при цьому менше енергії. Перехід на новий техпроцес також може збільшити час автономної роботи та зменшити нагрівання смартфона.

Інсайдер також повідомив, що перший складаний смартфон Apple, який у витоках називають iPhone Ultra, на початку продажів постачатиметься в дуже обмеженій кількості. Це може спричинити дефіцит пристрою.

Щорічна презентація нових iPhone очікується менш ніж за місяць. Apple поки офіційно не підтвердила характеристики A20 Pro та назву складаної моделі, тому ця інформація залишається неофіційною.