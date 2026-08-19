Невидимі вузли інфраструктури: чому герметизація кабелів і труб впливає на безпеку об’єкта

Надійність інженерної інфраструктури залежить не лише від обладнання, автоматики чи міцності конструкцій. Важливу роль відіграють місця, де кабелі, труби та інші комунікації проходять крізь стіни, перекриття й перегородки. Саме ці вузли часто залишаються поза увагою. Якщо їх неправильно герметизувати, порушується бар’єр між приміщеннями або технологічними зонами.

Особливо важливо це для об’єктів із різними вимогами до пожежної безпеки, герметичності та захисту від зовнішнього середовища. Проходку варто розглядати як повноцінний елемент інженерної системи, а не другорядну деталь монтажу. Її параметри залежать від кількості комунікацій, їхнього діаметра, типу конструкції та очікуваних навантажень.

Що змінюється після прокладання кабелю через захисну конструкцію

Суцільна стіна або перегородка виконує роль бар’єра доти, доки її цілісність не порушена. Після свердління отвору навколо кабелю, труби чи пучка комунікацій залишається вільний простір. Через нього в разі аварії можуть переміщуватися дим і гарячі гази, проникати вода або поширюватися небезпечні речовини.

Тому сам факт прокладання комунікації не завершує монтаж. Простір навколо неї необхідно правильно ущільнити з урахуванням умов експлуатації. Герметизувальний вузол має відповідати типу проходки, матеріалу стіни чи перекриття, розміру отвору та характеристикам комунікацій. Помилка на цьому етапі може звести нанівець захисні властивості конструкції.

Особливого значення набуває герметизація там, де одна перегородка розділяє приміщення з різними режимами експлуатації. У такому випадку прохід повинен не просто закривати зазор, а зберігати необхідний рівень захисту протягом усього строку служби.

Коли одночасно потрібно стримати воду, дим або небезпечне середовище

Умови на промислових та інфраструктурних об’єктах можуть створювати одразу кілька ризиків. Під час пожежі через незахищений прохід можуть поширюватися дим, полум’я та гарячі гази. У підземних спорудах або приміщеннях із ризиком затоплення критичним стає проникнення води. На виробництві додаткову загрозу становлять гази, пил, агресивні середовища та перепади тиску.

Тому герметизацію підбирають не за принципом “закрити отвір”, а відповідно до конкретного сценарію. Потрібно враховувати:

ризик впливу води та вологи;

вимоги до вогнестійкості;

можливість проникнення газу або пилу;

робочий та аварійний тиск;

температуру середовища;

вібрації й механічні навантаження;

необхідність захисту від гризунів або інших зовнішніх факторів.

Якщо через одну конструкцію проходить кілька типів комунікацій, усі ці умови оцінюють разом. Це дозволяє уникнути ситуації, коли прохід захищений від одного чинника, але залишається вразливим до іншого.

Чому адаптивні проходки зручніші при реконструкції

Інженерна система майже ніколи не залишається незмінною протягом усього життєвого циклу будівлі. До наявного пучка додають силовий кабель, замінюють лінію зв’язку або прокладають нову трубу. Якщо прохід розрахований тільки на початкову конфігурацію, кожна зміна може перетворитися на окрему будівельну роботу.

Адаптивна модульна система дає змогу відкрити прохід, змінити конфігурацію модулів і додати нову комунікацію без створення нового отвору. Multidiameter™ розрахована на різні діаметри та подальші зміни. Резерв для майбутніх кабелів і труб спрощує модернізацію.

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Що перевіряти під час модернізації інженерних систем

Під час реконструкції герметизацію не варто залишати на фінальний етап. Її параметри доцільно визначати ще під час підготовки робіт. Для цього варто перевірити:

Умови експлуатації. Чи є ризик води, вологи, газу, пилу, високої температури або тиску?

Тип загрози. Потрібен захист від пожежі, затоплення, диму, вибухового середовища, EMI чи кількох факторів?

Кількість комунікацій. Один кабель і щільний пучок потребують різного підходу.

Можливі зміни. Чи планується розширення мережі, заміна кабелів або додавання труб?

Вимоги об’єкта. Які стандарти, класи вогнестійкості, випробування та сертифікати мають бути підтверджені?

Від правильно організованої проходки залежить, чи збереже конструкція свої захисні властивості після прокладання комунікацій, під час аварійної ситуації та після модернізації.