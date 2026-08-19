У Житомирі реактивний дрон влучив у будівлю облуправління поліції, — ОВА

19 серпня російські військові атакували Житомир реактивними дронами. Зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється.
На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби.
Повітряну тривогу у Житомирському районі оголосили о 15:34.
О 15:42 та 15:53 у Повітряних силах повідомляли про рух баражуючих боєприпасів “Бандероль” курсом на Житомир з півночі.