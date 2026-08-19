        Події

        У Житомирі реактивний дрон влучив у будівлю облуправління поліції, — ОВА

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2026 16:54
        читать на русском →
        Дим на місці вибуху / Фото: Соцмережі
        Дим на місці вибуху / Фото: Соцмережі

        19 серпня російські військові атакували Житомир реактивними дронами. Зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

        Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

        Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється.

        Реклама
        Реклама

        На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби.

        Повітряну тривогу у Житомирському районі оголосили о 15:34.

        О 15:42 та 15:53 у Повітряних силах повідомляли про рух баражуючих боєприпасів “Бандероль” курсом на Житомир з півночі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov