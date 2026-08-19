У Житомирі реактивний дрон влучив у будівлю облуправління поліції, — ОВА

Харків’янка отримала 12 років за участь у теракті, де загинули нацгвардієць і 15-річний агент РФ

Раді не вистачило голосів для дострокового припинення повноважень нардепів Жупанина і Шипайла

О 15:42 та 15:53 у Повітряних силах повідомляли про рух баражуючих боєприпасів “Бандероль” курсом на Житомир з півночі.

На місці працюють рятувальники ДСНС, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби.