У Чернівцях затримали іноземців, які за завданням РФ підпалили електропідстанцію

СБУ затримала у Чернівцях двох іноземців за підозрою у підпалі електропідстанції за завданням російських спецслужб. Енергооб’єкт живить частину критичної та соціальної інфраструктури міста.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, фігуранти є громадянами однієї з країн Близького Сходу. У поле зору російських спецслужб вони потрапили через соцмережі, де шукали «легкі» заробітки.

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За обіцянку грошової винагороди чоловіки погодилися підпалити електропідстанцію. На початку серпня вони прибули до Чернівців і провели розвідку навколо енергооб’єкта, щоб знайти місця для прихованого проникнення.

Надалі фігуранти облили бензином трансформатори та територію навколо них, підпалили і втекли. СБУ встановила їхні особи та упродовж доби затримала у Чернівцях.

Обом іноземцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України — закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.