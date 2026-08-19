        Суспільство

        До +34 і сильний вітер: якою буде погода в Україні 20 серпня

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2026 22:24
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        Хмари над Харковом / Фото: Головне в Україні
        Хмари над Харковом / Фото: Головне в Україні

        Погода в Україні 20 серпня буде переважно сухою та спекотною, на південному заході температура підніметься до +34 °C. Водночас у північній частині країни та в Карпатах удень місцями можливі короткочасні дощі й грози.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Протягом дня очікується мінлива хмарність. На більшій частині території опадів не прогнозують.

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        Лише на півночі країни та в Карпатах удень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

        Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с. У більшості західних і північних областей удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

        Температура вночі становитиме +11…+16 °C. Вдень повітря прогріється до +25…+30 °C, а на південному заході країни до +34 °C.

        Погодна мапа України на 20 серпня / Фото: Укргідрометцентр

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