До +34 і сильний вітер: якою буде погода в Україні 20 серпня

Погода в Україні 20 серпня буде переважно сухою та спекотною, на південному заході температура підніметься до +34 °C. Водночас у північній частині країни та в Карпатах удень місцями можливі короткочасні дощі й грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Протягом дня очікується мінлива хмарність. На більшій частині території опадів не прогнозують.

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Лише на півночі країни та в Карпатах удень місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде південно-західний, 7–12 м/с. У більшості західних і північних областей удень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме +11…+16 °C. Вдень повітря прогріється до +25…+30 °C, а на південному заході країни до +34 °C.